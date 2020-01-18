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‘Prens bin Zayed bölgenin en tehlikeli ismi’

Giriş Tarihi: 18.1.2020 ABONE OL
‘Prens bin Zayed bölgenin en tehlikeli ismi’
ABD'li Forbes dergisi, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın (MBZ) Ortaddoğu'daki etkisine ilişkin dikkat çekici bir makale yayımladı. Makalede, MBZ'nin ABD'li bazı üst düzey yetkililer tarafından "tehlikeli ve dürüst olmayan biri" olarak tanımladığı belirtildi. MBZ hakkında insan hakları raporları ve diplomatların ifadelerine yer verilen makalede, MBZ'nin Yemen ve Libya gibi ülkelerde sonuçlarını kontrol edemediği çatışmalara sebebiyet verdiği vurgulandı. MBZ'nin ayrıca Sisi'nin Cumhurbaşkanı olduğu Mısır'daki darbede rol aldığı ve Libya'da Hafter'i silahlandırarak hükümete karşı savaş açtığı vurgulandı.
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‘Prens bin Zayed bölgenin en tehlikeli ismi’
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