Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araca saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 20'nin üzerinde ise yaralı var. Yaralılar arasında 6 Türk inşaat şirketi çalışanı da bulunduğu bilgisi alındı. Saldırıya ilişkin detayları, Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber'e değerlendirdi.

"TÜRKİYE'Yİ HAKLARINDAN VAZGEÇİRMEK İÇİN YAPILMIŞ ALÇAKÇA BİR SALDIRIDIR"

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, bugün gelinen noktada Türkiye'nin Somali'ye sadece asker değil başka yardımlarda da bulunduğunu, Türkiye'nin bu bölgeyi ekonomiye daha fazla katarak zenginleşmesi için büyük yatırımlarda bulunduğunu belirtti.

Somali’deki saldırının perde arkasında ne var?

Bu yatırımlara dikkat çeken Caşın; "Bu yatırımlardan bir tanesi Türk inşaat şirketlerinin bu bölge gerçekleştirdikleri faaliyetleri. Her iki saldırı da buradaki Türkler rastgele hedef alınmadı. Bu saldırıda Türklerin seçilmesi Türkiye'yi yıldırmak için uygulanan bir strateji yöntemidir. Elbette bunun cezasını Türkiye verecektir çünkü Türkiye terörle teslim alınamayacak kadar güçlü bir devlettir. Bu saldırı Türkiye'yi doğu Akdeniz, Kızıldeniz ve Ortadoğu'da ki haklarından vazgeçirmek için yapılmış alçakça bir saldırıdır. Kınıyorum." ifadesini kullandı.

"BU TERÖR SALDIRILARI BİZLERİ DURDURMAYACAKTIR."

Türkiye'nin Çin'den sonra en fazla müteahhitlik hizmeti veren ülke pozisyonunda olduğunu belirten Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın; "Birileri Türkiye'nin bu meydan okumacı ve barışçı girişimlerinden rahatsız olmaktadır. Ancak bu terör saldırıda asla bizi durdurmayacaktır." şeklinde konuştu.