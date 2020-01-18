Suriye rejimi kara saldırısı başlattı

BUGÜN NELER OLDU

Suriye rejimi, İdlib'in doğu ve güney kırsalına kara saldırısı başlattı. Esad rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan güçler, Halep'in batı ve güneyindeki sivil yerleşimler ile muhaliflere ait cephe hatlarını karadan yoğun bombardımana tutuyor. Halep kırsalına düzenlenen saldırılara önceki gün Rus savaş uçakları da destek verdi. Halep'in batı kırsalında, çatışmalardan kaçan yüzbinlerce sivil yaşıyordu. Saldırı altındaki bölgelerden çok sayıda sivil, Türkiye sınır hattına yakın bölgelere yöneldi. Batı Halep kırsalındaki Anadan (Tel Tamura) ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 4 No'lu gözlem noktası mevcut. Hedef alınan bölgede, Halep ile Lazkiye'yi bağlayan ve Halep, Hama, Humus ile Şam üzerinden Ürdün'e uzanan stratejik M5 otoyolu da bulunuyor. Rejimin Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde kalan batı ve güney kırsalına yoğun saldırıları yüzünden son 2 günde yaklaşık 13 bin sivil daha yerinden edildi.