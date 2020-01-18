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Trump'tan Hamaney'e uyarı: Sözlerine çok dikkat et

Başkanı , lideri 'in ABD ve Avrupa ile ilgili sözlerine atfen, "O (Hamaney) sözlerine çok dikkat etmeli." uyarısında bulundu

AA Dünya
Giriş Tarihi: 18.1.2020 03:45 Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 08:01 ABONE OL
Trump'tan Hamaney'e uyarı: Sözlerine çok dikkat et

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın sözde dini lideri, ki son dönemde o kadar da yüce değil, ABD ve Avrupa ile ilgili bazı kötü laflar etmiş. İran'ın ekonomisi kötü gidiyor ve halkı da acı çekiyor. O (Hamaney) sözlerine çok dikkat etmeli!" ifadelerini kullandı.

ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi hava saldırısıyla öldürmesinin ardından, İran da 8 Ocak'ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı el-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemiş ve iki ülke arasındaki gerginlik had safhaya ulaşmıştı.

ABD'nin 11 askerinin İran saldırısında beyin sarsıntısı geçirdiği ortaya çıktı

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Trump'tan Hamaney'e uyarı: Sözlerine çok dikkat et
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