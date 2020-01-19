Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Kızının balayına gitti, damadından hamile kaldı!

İngiltere'de yaşanan olay, sıradışı olması nedeniyle ülke magazin gündeminin en çok konuştuğu son dakika haberleri arasında dikkat çekiyor. Sosyal medyada da paylaşım rekorları kıran haber, gelin,damat ve kayınvalide arasında akıllara durgunluk veren bir yasak aşkı konu ediniyor. Henüz 18 yaşında iken Paul White ile tanışan Lauren Wall isimli genç kız, hayatının aşkını bulduğuna inanıyordu. Öyle ki, her iki taraf da birbirinden çok hoşlandılar ve beş aylık beraberlikleri yolunda gidiyordu. Lauren ve Paul, romantik ilerleyen beraberliklerini o yılın Ağustos ayında evlilikle taçlandırdı.

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Düğün için yeterli paraları olmayan Lauren ile Paul'a, genç kızın annesi Julie yardım etti. Kızının tüm masraflarını karşılayan anne, bunun için 15 bin sterlin harcadı. Annelerine teşekkür etmek isteyen çift, Julie'yi de balayına çağırdı. Lauren, annesiyle gittiği bu balayının kendisini tam anlamıyla bir felakete sürükleyeceğinden ise habersizdi.

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