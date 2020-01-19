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Dünya bu haberini konuşuyor: Kızının balayına gitti, damadından hamile kaldı!

İngiltere'de yaşanan ve magazin medyası tarafından işlenen olay, bir süredir dünya gündeminde de en çok konuşulan ve paylaşılan haberleri arasında öne çıkıyor. Kızını evlendiren bir annenin daha sonra balayına davet edilmesiyle başlayan olay Dallas dizisini aratmakla kalmadığı gibi, eşi benzeri de bulunmuyor. Lauren Wall isimli bir genç kız, beş aydır beraber olduğu Paul ile evlenmeye karar verdi. Lauren'in annesi tarafından kızına cömert bir düğün yapıldı. Bu jeste karşılık olarak anne Julie de balayına çağrıldı. Lauren için talihsiz olaylar zinciri tam bu anda başladı. İşte, dünyanın konuştuğu son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 19.1.2020 14:43 Güncelleme Tarihi: 19.1.2020 14:51 ABONE OL
Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Kızının balayına gitti, damadından hamile kaldı!

İngiltere'de yaşanan olay, sıradışı olması nedeniyle ülke magazin gündeminin en çok konuştuğu haberleri arasında dikkat çekiyor. Sosyal medyada da paylaşım rekorları kıran haber, gelin,damat ve kayınvalide arasında akıllara durgunluk veren bir yasak aşkı konu ediniyor. Henüz 18 yaşında iken Paul White ile tanışan Lauren Wall isimli genç kız, hayatının aşkını bulduğuna inanıyordu. Öyle ki, her iki taraf da birbirinden çok hoşlandılar ve beş aylık beraberlikleri yolunda gidiyordu. Lauren ve Paul, romantik ilerleyen beraberliklerini o yılın Ağustos ayında evlilikle taçlandırdı.

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Düğün için yeterli paraları olmayan Lauren ile Paul'a, genç kızın annesi Julie yardım etti. Kızının tüm masraflarını karşılayan anne, bunun için 15 bin sterlin harcadı. Annelerine teşekkür etmek isteyen çift, Julie'yi de balayına çağırdı. Lauren, annesiyle gittiği bu balayının kendisini tam anlamıyla bir felakete sürükleyeceğinden ise habersizdi.

İşte, Dallas dizisini akıllara getiren olayın detayları;

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Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Kızının balayına gitti, damadından hamile kaldı!
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