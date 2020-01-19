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'da nedeniyle çöktü, 7 kişi öldü

'da şiddetli yağışların yol açtığı nedeniyle bir çöktü, 7 kişi öldü, 3 kişi kayboldu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 20.1.2020 07:22 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 07:23 ABONE OL
Endonezya'da sel nedeniyle asma köprü çöktü, 7 kişi öldü

Metro TV kanalının haberine göre, Bengkulu eyaletindeki Kaur bölgesinde bulunan bir asma köprü, üzerinde 20'den fazla kişinin bulunduğu sırada su baskını nedeniyle çöktü.

Olayda 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu.

Kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, ülkenin 23 eyaleti için aşırı yağış uyarısında bulundu. 23 Ocak'a kadar sürmesi beklenen yağışların ani sel ve yıldırıma neden olabileceği belirtildi.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim ile nisan ayları arasında sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

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Endonezya'da sel nedeniyle asma köprü çöktü, 7 kişi öldü
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