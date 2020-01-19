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İTÜ’lü uzmandan ’daki yangın ile ilgili korkutan açıklaması! ‘Hava sıcaklığını düşürebilir…’

aylardır süren yangın ile boğuşurken, art arda ortaya atılan iddiaları korkutmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul Teknik Üniversite profesörü Orhan Şen, Avustralya’da yaşanan yangının dünyanın sistemini nasıl etkileyeceği üzerine açıklamalarda bulundu. Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan facia, 20 milyon dönümün üzerindeki araziyi kül ederken, milyonlarca hayvanın ve onlarca insanın hayatını kaybetmesin neden oldu. Bir kıtanın yok oluşuna tanıklık ettiğimiz ile ilgili İTÜ’lü uzman, ‘Sadece bu kıtada değil, dünya genelinde de iklimsel anlamda bazı değişikliklere neden olabilecek.’ dedi. İşte o açıklamaların tamamı…

Giriş Tarihi: 19.1.2020 15:07 Güncelleme Tarihi: 19.1.2020 15:14 ABONE OL
İTÜ’lü uzmandan Avustralya’daki yangın ile ilgili korkutan son dakika açıklaması! ‘Hava sıcaklığını düşürebilir…’

'da aylardır meydana gelen orman yangınları önceki gün yağan yağmur ile birlikte bir miktarda olsa hafifledi. Dünyanın gözü önünde aylardır devam eden yangınlar neticesinde 20 milyon dönümün üzerindeki arazi kül olurken, milyonlarca hayvan ve çok sayıda insan hayatını kaybetti. Yaşanan bu felaketin etkileri tüm kıtayı etkilerken, konuyla ilgili bir açıklaması da İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Orhan Şen, 'Avustralya'da bugüne kadar 10 milyon hektara yakın alanda etkili olan yangınlar, sadece bu kıtada değil, dünya genelinde de iklimsel anlamda bazı değişikliklere neden olabilecek.' dedi ve devam etti. İşte İTÜ'lü uzmanın ile ilgili o açıklamaları…

İTÜ'LÜ UZMANDAN AVUSTRALYA'DAKİ YANGIN İLE İLGİLİ KORKUTAN UYARI!

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şen, Avustralya'daki yangın ile ilgili korkutan son dakika açıklamalarında bulundu. İşte açıklamalar;

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İTÜ’lü uzmandan Avustralya’daki yangın ile ilgili korkutan son dakika açıklaması! ‘Hava sıcaklığını düşürebilir…’
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