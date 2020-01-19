İTÜ’lü uzmandan Avustralya’daki yangın ile ilgili korkutan son dakika açıklaması! ‘Hava sıcaklığını düşürebilir…’

Avustralya'da aylardır meydana gelen orman yangınları önceki gün yağan yağmur ile birlikte bir miktarda olsa hafifledi. Dünyanın gözü önünde aylardır devam eden yangınlar neticesinde 20 milyon dönümün üzerindeki arazi kül olurken, milyonlarca hayvan ve çok sayıda insan hayatını kaybetti. Yaşanan bu felaketin etkileri tüm kıtayı etkilerken, konuyla ilgili bir son dakika açıklaması da İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Orhan Şen, 'Avustralya'da bugüne kadar 10 milyon hektara yakın alanda etkili olan yangınlar, sadece bu kıtada değil, dünya genelinde de iklimsel anlamda bazı değişikliklere neden olabilecek.' dedi ve devam etti. İşte İTÜ'lü uzmanın Avustralya yangını ile ilgili o açıklamaları…

İTÜ'LÜ UZMANDAN AVUSTRALYA'DAKİ YANGIN İLE İLGİLİ KORKUTAN UYARI!

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şen, Avustralya'daki yangın ile ilgili korkutan son dakika açıklamalarında bulundu. İşte açıklamalar;