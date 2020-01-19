Kan donduran son dakika haberi: Bir şehir diken üstünde! Saldırdığı kadını sürükleyerek tecavüze götürdü…

Dehşet verici karşılaşma Cumartesi günü gece saat 4'te meydana geldi. Evine gitmek üzere ve kadın, 163-18 Jamaica Avenue'da yürüyen bir kadın, fotoğrafı dün paylaşılan bir sapığın saldırısına uğradı. Ana caddede kadının karşısına çıkan saldırgan, mağduru darp ederek ara bir sokağa sürükledi ve burada ona adeta dehşeti yaşattı. Saldırganın hala yakalanamaması nedeniyle bu tecavüz olayı, şehirde en çok konuşulan ve tartışılan konular arasında yerini aldı.

ANA CADDEDE TECAVÜZ DEHŞETİ

NYPD'ye (New York Polisi) göre kadın, saldırgan sapığın yanından geçmeye çalıştığı esnada şahıs kadını kolundan tutarak hareket edemeyecek şekilde sürüklemeye başladı.