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Konferansı Bildirgesi açıklandı

'da kalıcı ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla 'nın başkenti 'de düzenlenen konferansa ilişkin bildirge açıklandı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 19.1.2020 22:30 Güncelleme Tarihi: 19.1.2020 22:34 ABONE OL
Libya Konferansı Bildirgesi açıklandı

Libya Konferansı Bildirgesinde, "Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı tek, birleşik, kapsayıcı ve etkin bir hükümetin kurulmasını destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bildirgede şunlar kaydedildi.

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"Ateşkesin uygulanmasını kontrol edecek ve denetleyecek teknik komiteler kurması için BM'ye çağrıda bulunuyoruz. Merkezi ve sivil otoritenin kontrolünde birleşik bir Libya ulusal güvenlik sisteminin kurulmasını destekliyoruz. Libya'da tüm taraflara özgür, kapsayıcı ve adaletli seçimlerle geçiş sürecini sonlandırmaları için çağrı yapıyoruz. Ateşkesin başlamasından itibaren taraflara ve destekçilerine askeri faaliyetlerine son vermeleri çağrısında bulunuyoruz."

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Libya Konferansı Bildirgesinde, BM himayesinde Berlin zirvesi sonrasında koordinasyonu sürdürmek için bir Uluslararası İzleme Komitesinin oluşturulacağı belirtildi.

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Libya Konferansı Bildirgesi açıklandı
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