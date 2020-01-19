Meçhule yolculuk

Suriye'de arkasına Rusya'nın hava desteğini ve İranlı milis güçleri alan Şam rejiminin kara saldırısı sürüyor. Uçak saldırılarının top atışlarının devam ettiği bölgede siviller korku içinde, göç yoluna düştü. Sadece ilk saldırının ardından geçen 24 saatlik sürede 30 bine yakın sivil evlerini terk erek Türkiye sınırına yakın yerlere göç etti. Kara operasyonunun devam ettiği bölgede insanlar yanlarına alabildikleri küçük eşyalar ile yollara düştü. Kamyonetler, motosikletlerle yollara düşen binlerce aile yolarda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Canlarını kurtarmak için akın akın Türkiye sınırına doğru gelen sivillerin birçoğu nereye gideceğini bile bilmiyor.

İdlibliler "Evlerimizin olduğu bölgeyi uçaklar vurmaya başladı. Evden çıktık, nereye gideceğimizi bile bilmiyoruz. Meçhule gidiyoruz" dedi.







"SAVAŞ UÇAKLARI VURUYOR"

Göç yolunda SABAH'a konuşan Ebu Muhammet, "Halep'in güneyinde yaşıyorduk. Evimizin olduğu bölgeyi savaş uçakları vurdu, çok korktuk. Hemen eşyaları arabaya yükleyip yola çıktık. O bölgede yaşayan komşularımızla bir tarla aldık. Kuzeyde Türkiye sınırına yakın bir bölgede oraya gidip çadır kuracağız. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bu kış gününde, çamurun içinde yollara düştük" dedi.



'ÇOCUKLARIMIZ YAŞASIN'

Ebu Hamit, "Biz Halep'in batı kırsalında Kefer Naha bölgesinden çıktık. İki gündür sürekli top atışları yapılıyor. Nereye gideceğimizi bile bilmiyoruz. Meçhule gidiyoruz. Bir zeytin ağacı bulursak güvenli bir bölgede onun altına yerleşeceğiz. Bu saatten sonra artık bizim için önemli değil, sadece çocuklarım yaşasın istiyorum" diye konuştu.



YARDIM ELİ TÜRKİYE'DEN

Suriye'nin İdlib bölgesinde ateşkes ilan edilmesine rağmen Esad rejiminin saldırıları sürerken, 1 Aralık 2019'dan beri Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 400 bine yaklaştı. AFAD göç eden Suriyeliler için bölgede 9 kamp kuruldu. Sınırın 20 kilometre içerisinde İdlib'in kuzey bölgesinden göç eden Suriyeliler için Harbanuş, Maaret Misrin, Killi, Mashat Ruhi kırsalında 9 kamp alanı belirlendi. Bu bölgelerde kamplar kuruldu. Ayrıca AFAD koordinasyonunda 8 STK iş birliğiyle bölgede 7 bin 241 adet gıda kolisi, 7 bin 250 adet hijyen ve temizlik kolisi, 860 adet battaniye, 6 bin 600 ekmek dağıtımı yapıldı.

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