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grevde

Paris'te Emmanuel Macron'un emeklilik yasasını protesto eden işçiler tarafından girişi engellenen Louvre Müzesi, kapatıldı. Louvre'da Da Vinci sergisinin de kapatıldığı belirtildi. Protestolar esnasında bazı göstericiler " grevde, Leonardo grevde" sloganı attı

Giriş Tarihi: 19.1.2020 ABONE OL
Mona Lisa grevde

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'emeklilik reformuna' karşı aralık ayında başlayan grevler ülke çapında devam ediyor. Başkent Paris'te emeklilik yasasını protesto eden işçiler tarafından girişi engellenen Louvre Müzesi, kapatıldı. Louvre'da Leonardo Da Vinci sergisinin de kapatıldığı belirtildi. Protestolar esnasında bazı göstericiler "Mona Lisa grevde, Leonardo grevde" sloganı attı. Böylece 5 Aralık'ta protestoların başlamasından bu yana ilk kez her gün yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiği Louvre ve Leonardo sergisi tamamen kapandı.

MACRON KAÇTI
Haftalar süren grevlere sendikacıların verilerine göre bir milyon kişi katıldı. Grevler ve protesto gösterilerinde toplu taşıma durdu, okullar, hastaneler, adliyeler, opera binaları ve Eyfel Kulesi kapandı. Emeklilik reformunu protesto eden eylemciler, Cumhurbaşkanı Macron'un içinde olduğunu öğrendikleri tiyatro binasını sardı. 200'den fazla protestocu sloganlar atarak tiyatro salonuna girmeye çalıştı. Ancak polis, eylemcilerin salona girişini engelledi. Çıkan arbede sonrası Macron, tiyatro salonunu terk etti.

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Mona Lisa grevde
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