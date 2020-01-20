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75 mahkûm 'dan 'ya tünel kazdı

’ın doğusunda bulunan hapishanedeki 75 suçlu, sınırına kadar tünel kazarak kaçtılar.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 20.1.2020 11:44 ABONE OL

Paraguay'ın doğusunda Brezilya sınırında bulunan Pedro Juan Caballero kentindeki bir hapishanede tutulan aynı uyuşrucucu karteline mensup 75 mahkûm, Brezilya sınırına kadar tünel kazıp hapishaneden kaçtı. Kaçış, hapishane yönetimi tarafından yapılan kontrollerde ortaya çıktı. Tünelden çıkarılan yüzlerce plastik torbalara konulmuş toprak, mahkumların kaldığı koğuşlarda gizlenmiş halde bulundu. İçişleri Bakanı Euclides Acevedo yaptığı açıklamada. kaçan mahkumlardan bazılarının Brezilya'da olduğunu ve polisin operasyon başlattığını söyledi.

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75 mahkûm Paraguay'dan Brezilya'ya tünel kazdı
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