ABD’de silahlı saldırı:  2 ölü, 15 yaralı

Saldırı, Missouri eyaletindeki Kansan City şehrindeki bir barın önünde meydana geldi. Silahlı bir kişi içeri girmek için sıra bekleyenlere ateş açtı. Saldırı sırasında otopark bölümünde bulunan bir kadın hayatını kaybederken, 3'ü ağır 15 kişi de yaralandı. Olay yerine derhal polis ve acil yardım ekipleri sevk edildi.

Kansas polisi, olayda güvenlik görevlisi tarafından vurulan saldırgan dahil 2 kişinin öldüğünü, 3'ü ağır 15 kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırının nedeninin henüz bilinmediği belirtildi.