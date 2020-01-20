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'da eve giren leopar paniğe yol açtı

'ın güneyinde bir eve girerek paniğe yol açan leopar yakalandı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 20.1.2020 12:45 ABONE OL
Hindistan'da eve giren leopar paniğe yol açtı

Vahşi doğa yetkilisi Doktor Muhammed Abdülhekim, Kamdanam Ormanı'ndan gelen leoparın, Telangana eyaletinin Shadnagar kentinde bir eve girdiğini söyledi.

Olay üzerine evin ve bölgenin boşaltıldığını belirten Abdülhekim, vahşi doğa yetkililerinin hayvanı yakalamak için işbaşı yaptığı bilgisini paylaştı.

Abdülhekim, ilaçla yatıştırılan leoparın, gözlem altında tutulmak üzere hayvanat bahçesine nakledileceğini, birkaç gün sonra da ormana salınacağını aktardı.

Yörede yaşayan bir kişi, evin terasında uzanan leoparın videosunu sosyal medyada paylaştı.

Resmi rakamlara göre, Hindistan'da son 5 yılda 224 kişi kaplanlar tarafından öldürüldü.

Hindistan, dünyada kaplan nüfusunun yüzde 70'ine ev sahipliği yapıyor.

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Hindistan'da eve giren leopar paniğe yol açtı
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