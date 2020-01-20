Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Irak'ta sokaklar karıştı, hükümet resmi tatil ilan etti

'ta sokaklar karıştı, hükümet resmi tatil ilan etti

'ta başkent da dâhil olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerinde sokaklara çıkan eylemciler yollarda lastik yaktı, güvenlik güçleriyle çatıştı. Devam eden protestolar nedeniyle bazı şehirlerde resmi tatil ilan edildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 20.1.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 11:47 ABONE OL
Irak'ta sokaklar karıştı, hükümet resmi tatil ilan etti

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de başlayan gösteriler, halen devam ediyor. Hükümet karşıtı protestocular dün gece başkent Bağdat'ta yine sokağa çıktı. Yerel medya, Tahrir Meydanı'nda toplanan protestoculara müdahale etmek için güvenlik güçlerinin meydana girmeye çalıştığını ancak protestocuların bunu engellediğini, yol ve köprülerde de lastik yaktığını yazdı. Ayrıca, Tahrir Meydanı'na yakın mesafede bulunan Tayaran Meydanı'nda gerçek mermilerle göstericilere müdahale edildiği ileri sürüldü. Protestocular arasında yaralananların olduğu belirtildi.

Protestocular, Bağdat'ın yanı sıra Nasiriye, Basra gibi ülkenin çeşitli şehirlerinde de sokağa çıktı. Dün gece meydana gelen olaylar nedeniyle önlem olarak bazı şehirlerde ise resmi tatil ilan edildi. Protestoler devem ederken, zaman zaman güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çatışmalar yaşanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Irak'ta sokaklar karıştı, hükümet resmi tatil ilan etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN