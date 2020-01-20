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SON DAKİKA: Bir şehir diken üstünde! Saldırdığı kadını sürükleyerek tecavüze götürdü…

ABD’den kan donduran bir son dakika haberi geldi. Dün ’ta meydana gelen bir cinsel taciz olayının ardından şehirde tedirginlik hala devam ediyor. New York polisi, Pazar günü 27 yaşındaki bir kadını dar bir sokağa sürükleyip tecavüz eden bir saldırganı yakalamak için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Gece saat 4’te ana caddede yürüyen genç kadın, bir sapığın tacizi ile karşılaştı. Saldırgandan kaçmaya çalışan kadın, bu noktadan sonra adeta dehşeti yaşadı. Küçük bir geçide doğru kadını zorla sürükleyen sapık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İşte son dakika haberinden kan donduran detaylar…

Giriş Tarihi: 20.1.2020 08:02 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 08:08 ABONE OL
SON DAKİKA: Bir şehir diken üstünde! Saldırdığı kadını sürükleyerek tecavüze götürdü…

Dehşet verici karşılaşma Cumartesi günü gece saat 4'te meydana geldi. Evine gitmek üzere ve kadın, 163-18 Jamaica Avenue'da yürüyen bir kadın, fotoğrafı dün paylaşılan bir sapığın saldırısına uğradı. Ana caddede kadının karşısına çıkan saldırgan, mağduru darp ederek ara bir sokağa sürükledi ve burada ona adeta dehşeti yaşattı. Saldırganın hala yakalanamaması nedeniyle bu tecavüz olayı, şehirde en çok konuşulan ve tartışılan konular arasında yerini aldı.

ANA CADDEDE TECAVÜZ DEHŞETİ

NYPD'ye (New York Polisi) göre kadın, saldırgan sapığın yanından geçmeye çalıştığı esnada şahıs kadını kolundan tutarak hareket edemeyecek şekilde sürüklemeye başladı.

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SON DAKİKA: Bir şehir diken üstünde! Saldırdığı kadını sürükleyerek tecavüze götürdü…
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