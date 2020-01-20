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, büyükbaş ve küçükbaş hayvan ihracatını yasakladı

, et fiyatlarında spekülatif artış ve yerel et fabrikalarında ham madde sorunu nedeniyle ülkeden büyükbaş ve küçükbaş hayvanların çıkarılmasını yasakladı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 20.1.2020 09:41 ABONE OL

Kazakistan Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, geçen yıl 156 bin büyükbaş ve 264 bin küçükbaş hayvan ihraç edildiği, bunun 121 bin büyükbaş ve 200 bin küçükbaşının Özbekistan'a satıldığı bildirildi.

Kazakistan'dan büyükbaş ve küçükbaş hayvan satılan ülkeler arasında Rusya, Ermenistan, Azerbaycan ve İran'ın da yer aldığına işaret edilen açıklamada, "Ülkeden hayvanların toplu bir şekilde çıkarılması et fiyatlarında spekülatif artışa ve yerel et işleme fabrikalarında ham madde sorununa yol açtı." denildi.

Açıklamada, ülkede işlenmiş ürün ihracatının 2,5 kat artırılmasının hedeflendiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda yerli et işleme fabrikalarının başvurusu üzerine Tarım ve Maliye bakanlıklarının çiftlik hayvanların ülkeden çıkarılması konularına ilişkin ortak kararında değişiklikler yapılması kararlaştırıldı. Bu değişiklikler ülkede büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının çıkarılmasını tamamen yasaklıyor."

Açıklamada ayrıca, yapılan değişikliklerin ülkede çiftlik hayvan sayısının artmasını ve yerel et fabrikalarının et sorununun çözülmesini sağlayacağı kaydedildi.

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Kazakistan, büyükbaş ve küçükbaş hayvan ihracatını yasakladı
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