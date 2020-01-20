Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > KKTC’den Rumlara sert tepki: Rum liderliği, haddini bilmeli ve kendine gelmelidir

’den Rumlara sert tepki: Rum liderliği, haddini bilmeli ve kendine gelmelidir

Kuzey Türk Cumhuriyeti () Ekonomi ve Enerji Bakanı , 'nin 'deki faaliyetlerini 'korsanlık' olarak değerlendiren Rum yönetimine sert tepki gösterdi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 20.1.2020 12:13 ABONE OL

"Ada'da korsan bir devlet varsa, o da Rum liderliğidir" diyen Taçoy, "Kıbrıs Rum liderliği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımları 'korsanlık' olarak değerlendirmiş. Haddini bilmez Rum liderliği, bu Ada'da sadece korsan devletin kendileri olduğunu bilmelidir" dedi. DHA'ya özel açıklama yapan Hasan Taçoy şöyle devam etti;

KATLİAMLARA DEVAM EDECEKTİNİZ

"Kıbrıs Türkünü, 1960 Cumhuriyeti'nden silah zoruyla uzaklaştıran, haklarımızı gasp eden Rum liderliğidir. Türkiye bölgede olmasaydı, Türkiye bizlerin garantörü olmasaydı, Rum liderliği olarak deniz korsanları gibi Kıbrıs Türküne saldıracak ve katliamlarınıza yine devam edecektiniz. Rum lider Nikos Anastasiadis'e ve şurasına hatırlatmak isteriz ki, Kıbrıs Türk halkı her zaman anavatan Türkiye ile yoluna devam edecektir. Doğu Akdeniz'deki haklarımızın gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Rum liderliği, haddini bilmeli ve kendine gelmelidir."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
KKTC’den Rumlara sert tepki: Rum liderliği, haddini bilmeli ve kendine gelmelidir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN