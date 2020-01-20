Köpek Jubilee bakışları tuhaf denilerek barınağa bırakılmıştı! Bakın sonra ne oldu
Bu köpek diğerlerinden farklı! Bu farklılık da onun başına iş açmışa benziyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde önce üzen sonra da sevindiren ilginç bir haber gündeme geldi. Husky cinsi bir köpek bakışları ve göz yapısı tuhaf denilerek bir barınağa terk edildi. Sonrasında olanlar ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. ABD'nin New Jersey kentinde, "gözleri tuhaf" diye barınağa bırakılan bir köpeği sahiplenmek için 150 kişi başvurdu. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 20.1.2020 12:01Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 12:20ABONE OL
Husky House adlı barınağın bir yetkilisi, göz kapaklarındaki bir sorun yüzünden sürekli şaşırmış gibi bakan köpeğin kendilerine 2018'de bir köpek yetiştiricisi tarafından bırakıldığını söyledi.