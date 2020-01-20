Berlin konferansını düzenleyen heyet 55 maddelik açıklama metnini duyurdu. Ankasam Başdanışmanı Prof. Dr. Sencer İmer, Berlin'deki görüşmeler sonrası Libya'daki süreci A Haber'e değerlendirdi.

Libya’da kalıcı barış sağlanacak mı?

"BERLİN'DE YAPILAN TOPLANTI TARİHİ BİR ÖNEME SAHİP"

Ankasam Başdanışmanı Prof. Dr. Sencer İmer, sürece yönelik, "Berlin'de yapılan toplantı tarihi bir öneme sahip. Hafter' destekleyen arasında ABD'de vardı. Çünkü Hafter eskiden Kaddafi'nin kara kuvvetleri komutanıydı. Afrika cephesinde başarısızlığa uğradığı için Amerika'ya irtica etti. Daha sonra Libya'da Kaddafi'nin öldürülmesi üzerine Amerikalılar orada pay almak istediler. Çünkü ABD açısından Kaddafi'nin yaptığı hatalardan biri Çinlilere petrol kuyusunu açmasıydı. Dolayısıyla Amerikalılar da buradaki petrolü kontrol etmek istedikleri için Hafter'i destekliyorlar." ifadesini kullandı.

Hafter'in arkasında Fransa, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'nın olduğunu dile getiren Sencer İmer; "iyiki Rusya Hafter'in arkasındaydı. Rusya'nın Türkiye ile olan iyi ilişkileri sayesinde Rusya Hafter'i ve Cumhurbaşkanımızda, Libya Başbakanı Fayiz –El Sarac'ı etkiledi. Böylece ikisi bir araya geldiler. Ancak Moskova'da aldığı emir ile biz bu işin içindeyiz diyerek hareket etti. Çünkü Hafter'in bir uçakla Polonya'ya gittiğini ve oradan da kendi ülkesine gittiğini basından duyuyoruz. Ancak tabi ki hangi direktifleri aldı bilmiyoruz." şeklinde konuştu.

BERLİN'DE LİBYA KONFERANSI BİLDİRGESİ AÇIKLANDI