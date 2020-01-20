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Özbekistan’da hükümet istifa etti

Özbekistan’da, 2019'da yapılan seçimlerin ardından oluşturulması amacıyla hükümet istifa etti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 20.1.2020 22:54 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 22:56 ABONE OL
Özbekistan’da hükümet istifa etti

Başbakan Abdulla Aripov, hükümetin istifasına ilişkin dilekçeyi senatoya sundu, Senato Genel Kurulu da hükümetin istifasını kabul etti.

Senato'dan yapılan açıklamada, ülkenin anayasasına göre, istifa eden hükümetin yeni kabine kuruluncaya kadar çalışmaya devam edeceği bildirildi.

Parlamentonun iki kanadının yarın yapılacak ortak oturumunda yeni başbakan adayı görüşülecek.

Ülkede 22 Aralık 2019'da düzenlenen genel seçimlerde 150 üyeden oluşan parlamentonun alt kanadı olan Yasama Meclisinde 53 sandalye elde eden Liberal Demokrat Parti, başbakanlığa Abdulla Aripov'u yeniden aday göstermişti.

Yasa gereği, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Aripov'un başbakanlığını onaylamasının ardından görüşmek üzere parlamentoya takdim edecek. Aripov'un başbakan olabilmesi için parlamento üyelerinin yarısından fazlasının desteklemesi gerekecek.

Yasa uyarınca, genel seçimlerin ardından yeni kabinenin oluşturulması için hükümetin istifa etmesi gerekiyor.

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Özbekistan’da hükümet istifa etti
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