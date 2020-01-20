Özbekistan'da Yasama Meclisi Başkanlığına Nuriddincan İsmailov yeniden seçildi

22 Aralık'ta genel seçimlerin yapıldığı Özbekistan'da, 150 üyeden oluşan parlamentonun alt kanadı olan Yasama Meclisinin ilk toplantısı yapıldı.

Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Mirza-Uluğbek Abduselamov'un başkanlığında toplanan genel kurulda, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de hazır bulundu.

Toplantıda, siyasi parti liderlerinin ortak kararıyla Halk Demokrat Partisi'nden Nuriddincan İsmailov yeniden Yasama Meclisi Başkanlığına seçildi. Toplantıda, Yasama Meclisi Başkan yardımcıları da belirlendi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, toplantıdaki konuşmasında, Özbekistan'ın bağımsızlık yıllarında zorlu dönemlerden geçtiğini anımsatarak, yapılan seçimlerin ardından yeni Özbekistan'ın yeni parlamentosunun kurulduğunu belirtti.

Milletvekillerinin esas görevinin, halkın talep ve istekleri doğrultusunda çalışmak ve halkı razı etmek olduğunu vurgulayan Mirziyoyev, yeni parlamentoya başarılar diledi.

Özbekistan'da geçen ay düzenlenen genel seçimlerde, 150 sandalyeli Yasama Meclisinde Liberal Demokrat Parti 53, Milli Yükseliş Partisi 36, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi 24, Halk Demokrat Partisi 22 ve Özbekistan Ekoloji Partisi ise 15 milletvekilliği elde etmişti.

Aralık 2014'te yapılan parlamento seçimlerinin ardından İsmailov, Yasama Meclisi Başkanlığına seçilmişti.