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Rum gazeteciden ülkesine tepki: ile mücadele etmemiz mümkün değil

Rum gazeteci 'in Cyprus Mail gazetesinde yer alan haberinde, 'de ile kavga etmek yerine, iş birliği yapmanın gerektiği belirterek, "Türkiye ile mücadele etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı. Rum gazeteci, "Bunun hayalini kuran vatanseverler bir hayal aleminde yaşamaktadırlar ve bundan uyandıklarında çok geç olacak. Bizim Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de hidrokarbon meselesinde önemli bir aktör olarak tanımamız gerekmektedir. Türkiye zaten bunu sağlamak için uğraşmaktadır" dedi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 20.1.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 17:21 ABONE OL
Rum gazeteciden ülkesine tepki: Türkiye ile mücadele etmemiz mümkün değil

Rum gazeteci Kristos Panayiotidis, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile kavga etmek yerine, iş birliği yapmanın gerektiği belirterek, "Türkiye ile mücadele etmemiz mümkün değil" dedi.

Cyprus Mail gazetesinde "Türkiye, bizim inandığımız canavar mı?" başlıklı bir yazı yazan Rumların ünlü gazetecilerinden Panayiotides, "Türkiye ile coğrafi, ekonomik, nüfus, askeri ve diğer bütün verilere bakıldığında mücadele etmemiz mümkün değildir. Gelinen aşamada, Türkiye ile zıtlaşma, bu yönde politika gütme adayı uçurumdan aşağıya atmakla eş anlamlı olur" ifadelerini kullandı.

'HAYAL KURMAYIN' TEPKİSİ

"Türkiye'yi herhangi bir şekilde mağlup etmemiz veya geri çekilmeye zorlamamız olanak dışıdır" diyen Rum gazeteci, "Bunun hayalini kuran vatanseverler bir hayal aleminde yaşamaktadırlar ve bundan uyandıklarında çok geç olacak. Bizim Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de hidrokarbon meselesinde önemli bir aktör olarak tanımamız gerekmektedir. Türkiye zaten bunu sağlamak için uğraşmaktadır" dedi.

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Rum gazeteciden ülkesine tepki: Türkiye ile mücadele etmemiz mümkün değil
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