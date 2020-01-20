Son dakika: Bu virüs Çin'de ortaya çıktı... Hızla yayılıyor! Şu ana kadar 1.700 kişi

Çin'den dünyayı korkutan bir açıklama geldi. 2019 Aralık ayında ortaya çıkan bir virüsün metropol kentlerde hızla yayıldığı bildirildi. Üstelik Wuhan'da ortaya çıkan virüsün Ocak ayı itibariyle 3'ten fazla kente yayıldığı belirtiliyor. Çinli yetkililer, sadece iki gün içerisinde virüse yakalanan 139 kişi tespit ettiklerini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü, sayıdaki hızlı artışın yapılan test sayısındaki artışla bağlantılı olduğunu söylüyor. Üstelik, bu virüs sadece Çin'de değil, farklı ülkelerde de insanları etkiliyor. Kamuoyu ile paylaşılan rakamlar ise tehlikenin boyutlarını gösteriyor. İşte bulunan yenş virüse ilişkin detaylar...