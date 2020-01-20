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Son dakika: Bu virüs 'de ortaya çıktı... Hızla yayılıyor! Şu ana kadar 1.700 kişi

'den endişe yaratan bir geldi. Resmi makamlardan gelen açıklamaya göre Çin'in Wohan kentinde ortaya çıkan ve hızla diğer şehirlere de yayılan yeni bir virüs bulundu. Birçok Çinli karantinaya alınırken, doktorlar bu virüs ile ilk defa karşılaşıldığını belirtti. Özellikle büyük metropollerde hızla yayılan virüsün yaklaşık 200 kişiyi etkilediğini ve en az 1.700 kişiye bulaşmış olabileceği değerlendiriliyor. İlk kez geçtiğimiz yılın sonunda tespit edilen vakalar artış gösteriyor. Çin gibi kalabalık ve dünyanın finans ve turizm merkezlerinden olan bir ülkede bu virüsün çıkması nedeniyle dünya genelinde de endişe verici bir durum doğdu.

Giriş Tarihi: 20.1.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 11:05 ABONE OL
Son dakika: Bu virüs Çin'de ortaya çıktı... Hızla yayılıyor! Şu ana kadar 1.700 kişi

'den dünyayı korkutan bir açıklama geldi. 2019 Aralık ayında ortaya çıkan bir virüsün metropol kentlerde hızla yayıldığı bildirildi. Üstelik Wuhan'da ortaya çıkan virüsün Ocak ayı itibariyle 3'ten fazla kente yayıldığı belirtiliyor. Çinli yetkililer, sadece iki gün içerisinde virüse yakalanan 139 kişi tespit ettiklerini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü, sayıdaki hızlı artışın yapılan test sayısındaki artışla bağlantılı olduğunu söylüyor. Üstelik, bu virüs sadece Çin'de değil, farklı ülkelerde de insanları etkiliyor. Kamuoyu ile paylaşılan rakamlar ise tehlikenin boyutlarını gösteriyor. İşte bulunan yenş virüse ilişkin detaylar...

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Son dakika: Bu virüs Çin'de ortaya çıktı... Hızla yayılıyor! Şu ana kadar 1.700 kişi
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