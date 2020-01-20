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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , ", Libya’da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 20.1.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 10:11 ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Berlin Zirvesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Berlin Zirvesi, Libya'da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır" dedi.

İbrahim Kalın'dan Berlin'deki Libya Zirvesi hakkında açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Berlin Zirvesinin, Libya'da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımızın etkin ve çok yönlü diplomasisi, Türkiye'yi sürecin kilit aktörlerinden biri yapmıştır. Türkiye, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Libya Konferansı Bildirgesi açıklandı

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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Berlin Zirvesi açıklaması
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