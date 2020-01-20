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Tel Rıfat'ta yuvalanan /'lı teröristlerden ve 'e saldırı: 2 ölü

merkezine düzenlenen saldırıda okul hedef alındı - merkezine yapılan roket saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 20.1.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 14:36 ABONE OL
Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerden Afrin ve Azez'e saldırı: 2 ölü

Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'nın 2'inci yıl dönümünde, Afrin ve Azez ilçe merkezlerine saldırdı, 1'i çocuk 2 sivil yaşamını yitirdi.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Tel Rıfat ilçesinden, Afrin ve Azez ilçe merkezine saldırı düzenlemeye devam ediyor.

Afrin kent merkezine yapılan roket saldırısında 1'i çocuk, 2 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı.

Öte yandan, örgüt Azez merkeze 3 havan saldırısı yaptı. Bir okulu hedef alan saldırılarda, ölen ya da yaralanan olmadı.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.

Teröristler, önceki gün de Azez ilçe merkezini 6 katyuşa (Sovyet yapımı çok namlulu roketatar) füzesi ile hedef almış ve 10 sivil yaralanmıştı.

Türkiye, Suriye Milli Ordusu ile desteğiyle, 20 Ocak 2018'de Afrin ilçesini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı'nı düzenlemiş, 18 Mart'ta da Afrin'i terörden arındırmıştı.

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Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerden Afrin ve Azez'e saldırı: 2 ölü
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