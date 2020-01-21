Alman siyasetçi NSU’nun 11’inci kurbanı mı?

Almanya'da siyasileri hedef alan ölüm tehditleri, ev ve bürolarına yönelik şiddet eylemleri aralıksız sürüyor. Son olarak Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Senegal asıllı federal milletvekili Karamba Diaby'nin Halle'deki ofisi kurşunlandı. Failler henüz yakalanamadı. Alman DW haber sitesi de aşırı sağcılarla bağlantılı şiddet olaylarını mercek altına aldı. Haberde, 2 Haziran 2019'da Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'in evinin bahçesinde ırkçı Stephan Ernst tarafından tek mermiyle başından vurularak öldürülmesinin arkasında 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk, 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü'nün (NSU) olabileceği belirtildi. Alman haber sitesine konuşan terör uzmanı Dr. Axel Salheiser, "Gelinen noktada artık sadece göçmen kökenliler, Seda Başay Yıldız gibi NSU mağdurlarını temsil eden avukatlar değil, siyasetçiler, yerel yöneticiler, üst düzey politikacılar da aşırı sağın ölüm tehditlerine ve saldırılarına hedef oluyor. Lübcke'nin NSU'nun 11'inci kurbanı olduğunu söylemek keskin bir ifade olsa da şu açık: Cinayet NSU ruhunu yansıtıyor..." dedi. NSU araştırma komisyonlarında aktif rol üstlenen siyasetçi Katharina König-Preuss de "Vali Lübcke cinayeti nedeniyle tutuklu bulunan zanlılardan Markus H., 2006 yılında NSU'nun katlettiği Halit Yozgat cinayeti sonrasında polisler tarafından ifade vermeye çağrılmış bir kişi. İfadesinde Halit Yozgat'ı tanıdığını itiraf etmişti. Bu bir tesadüf olamaz" şeklinde konuştu.

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