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Rum vekilden AP'ye küstah şikayeti!

Kıbrıslı Rumlar adına Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Milletvekili olan Kıbrıslı Türk asıllı Niyazi Kızılyürek, 'nin 'Ada'nın Kuzeyinin demografik yapısını değiştirdiğini, buna müdahale edilmesi' gerektiği yönünde asılsız iddialara bulunarak AP'ye skandal bir soru önergesi verdi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 21.1.2020 15:44 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 16:19 ABONE OL

Kıbrıslı Rumlar adına Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Milletvekili olan Kıbrıslı Türk asıllı Niyazi Kızılyürek, Türkiye hakkında asılsız iddialarda bulundu. KızılyürekTürkiye'nin 'Ada'nın Kuzeyinin demografik yapısını değiştirdiğini, buna müdale edilmesi' gerektiği yönünde Avrupa Komisyonu'na küstah bir soru önergesi verdi.

Kızılyürek, Türkiye'nin Kıbrıslı Türklere karşı bir kültür savaşı da başlattığı gibi asılsız iddialarda bulundu. KKTC'ye Türkiye'den gelen vatandaşların sayılarının arttığını, bunların vatandaş yapıldığını öne süren Kızılyürek, "Bu şekilde Kıbrıs Türklerinin siyasi iradesine ve ayrıca toplumun demografik yapısına müdahalede bulunuluyor" dedi.

HADDİNİ AŞAN İFADELER!

Kıbrıslı Türk asıllı Rum milletvekili Kızılyürek, soru önergesinde, "Kıbrıs Türk toplumunun, asimilasyon ve Türkiye'ye entegrasyon tehdidiyle karşı karşıya olduğunu" iddia ederek haddini aşan ifadeler kullandı.

Kızılyürek, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'nin tutumlarına etkin bir şekilde karşı koyup koymayacağını sordu.

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Rum vekilden AP'ye küstah Türkiye şikayeti!
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