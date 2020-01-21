Rum vekilden AP'ye küstah Türkiye şikayeti!

Kıbrıslı Rumlar adına Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Milletvekili olan Kıbrıslı Türk asıllı Niyazi Kızılyürek, Türkiye hakkında asılsız iddialarda bulundu. KızılyürekTürkiye'nin 'Ada'nın Kuzeyinin demografik yapısını değiştirdiğini, buna müdale edilmesi' gerektiği yönünde Avrupa Komisyonu'na küstah bir soru önergesi verdi.

Kızılyürek, Türkiye'nin Kıbrıslı Türklere karşı bir kültür savaşı da başlattığı gibi asılsız iddialarda bulundu. KKTC'ye Türkiye'den gelen vatandaşların sayılarının arttığını, bunların vatandaş yapıldığını öne süren Kızılyürek, "Bu şekilde Kıbrıs Türklerinin siyasi iradesine ve ayrıca toplumun demografik yapısına müdahalede bulunuluyor" dedi.

HADDİNİ AŞAN İFADELER!

Kıbrıslı Türk asıllı Rum milletvekili Kızılyürek, soru önergesinde, "Kıbrıs Türk toplumunun, asimilasyon ve Türkiye'ye entegrasyon tehdidiyle karşı karşıya olduğunu" iddia ederek haddini aşan ifadeler kullandı.

Kızılyürek, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'nin tutumlarına etkin bir şekilde karşı koyup koymayacağını sordu.