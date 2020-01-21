Kosova’da 10 bin öğrenci okuldan ayrıldı

BUGÜN NELER OLDU

Kosova'da ekonomik sorunlar sebebiyle vatandaşların Avrupa ülkelerine yaptığı göçler eğitimi de vurdu. Son yıllarda ülkeyi terkedenlerin sayısının artmasıyla birlikte 10 bin öğrencinin okullarından ayrıldığı ortaya çıktı. Öğrencilerin ülkeyi terkederek göç etmesi ise ülkenin geleceği için en büyük sorun haline geldi. Kosova Eğitim Bakanlığı'nın Üniversite Öncesi Bölüm Başkanı Alush İstogu, derslerine devam etmeyen 10 bin öğrenci olduğunu belirterek "Terk etme asla ortadan kaldırılamayacak ancak azaltılabilecek bir olgudur" dedi. Kosova'da 2008 yılındaki resmi sayımlarda 2 milyon 200 bin olan nüfusun, 2019 yılında 1 milyon 800 bine gerilediği açıklanmıştı.