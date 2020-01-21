Son dakika haberi: Ölümcül aşk üçgeninin her satırı dehşete düşürüyor! Öğrencilerine verdiği paranın karşılığında...

Rusya, uzun bir süredir 'ölümcül aşk üçgeni' olarak da adlandırılan ve her detayı ile tedirginlik yaratan bu son dakika haberini konuşuyor. Korku filmlerini aratmayan olaylar zincirin göbeğinde ise özel bir okulun müdiresi, eski öğrencileri, zengin bir iş adamı ve karısı bulunuyor. 35 yaşındaki Vasilisa Maslova, ülkede bulunan ve oldukça prestijli kabul edilen bir özel okulda yönetici görevini üstleniyordu. Maslova, kariyerinde başarılı olmakla beraber okulunda da oldukça seviliyordu.

ESKİ ÖĞRENCİLERİNE PARA VERDİ, KARŞILIĞINDA İSE...

35 yaşındaki kadının hayatını felakete sürükleyecek olaylar zinciri ise yaptığı plan karşılığında öğrencilerine para vermesi oldu. İşte, Rusya'nın konuştuğu son dakika haberinin detayları...