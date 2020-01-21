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haberi: Ölümcül aşk üçgeninin her satırı dehşete düşürüyor! Öğrencilerine verdiği paranın karşılığında...

Rusya'da yaşanan ve her bir detayı ile tüyler ürperten olay, bir süredir ülke gündeminin en çok konuşulan haberleri arasında öne çıkıyor. Bir okul müdiresi, eski öğrenciler ve zengin bir iş adamı ile eşinin yer aldığı olay, korku filmlerini aratmıyor. 35 yaşındaki Vasilisa Maslova, ülkenin en prestijli özel okullarından birisinde yönetici olarak görev yapıyordu. Maslova görevinde sevilen ve oldukça başarılı bir isimdi. Tüm hayatını alt üst eden olaylar zinciri ise okulun eski mezunlarından olan iki öğrenciye para vermesiyle başladı. 35 yaşındaki kadının para karşılığında eski öğrencilerinden istedikleri, onu tam bir kâbusun ortasına atacaktı. İşte, Rusya'nın konuştuğu son dakika haberinin detayları..

Giriş Tarihi: 21.1.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 09:23 ABONE OL
Son dakika haberi: Ölümcül aşk üçgeninin her satırı dehşete düşürüyor! Öğrencilerine verdiği paranın karşılığında...

Rusya, uzun bir süredir 'ölümcül aşk üçgeni' olarak da adlandırılan ve her detayı ile tedirginlik yaratan bu haberini konuşuyor. Korku filmlerini aratmayan olaylar zincirin göbeğinde ise özel bir okulun müdiresi, eski öğrencileri, zengin bir iş adamı ve karısı bulunuyor. 35 yaşındaki Vasilisa Maslova, ülkede bulunan ve oldukça prestijli kabul edilen bir özel okulda yönetici görevini üstleniyordu. Maslova, kariyerinde başarılı olmakla beraber okulunda da oldukça seviliyordu.

ESKİ ÖĞRENCİLERİNE PARA VERDİ, KARŞILIĞINDA İSE...

35 yaşındaki kadının hayatını felakete sürükleyecek olaylar zinciri ise yaptığı plan karşılığında öğrencilerine para vermesi oldu. İşte, Rusya'nın konuştuğu son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberi: Ölümcül aşk üçgeninin her satırı dehşete düşürüyor! Öğrencilerine verdiği paranın karşılığında...
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