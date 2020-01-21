Somali'de yaralanan 9 kişi Türkiye'de!

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine 18 Ocak'ta düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan 20 kişiden 9'u tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Etimesgut Askeri Havalimanı'ndan gece 00.30'da kalkan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı, bu sabah saat 06.30'da Mogadişu Aden Adde Uluslararası Havalimanı'na inmişti.

UÇAK ETİMESGUT'A İNDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Somali'deki bombalı terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşlarımızı ve Somalili kardeşlerimizi tedavi için ülkemize getiren Hava Kuvvetlerimize ait uçak Etimesgut/Ankara'ya indi." denildi.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırının Türk müteahhitlik firmasının şantiyesinde gerçekleştiğini hatırlattı. Yaralananlara ilk müdahalenin Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"3 vatandaşımız ile 6 Somalili ağır yaralı. Şu an durumları stabil bir hale geldi ama tedavilerine daha iyi bir şekilde devam edilmesi için ülkemize gönderiyoruz. Hükümetimiz geçen patlamada olduğu gibi bugün de uçak göndererek hastalarımızın güzel bir şekilde naklini gerçekleştirecek. Somalili dostlarımız bu saldırıdan dolayı çok üzüntülüler."

"HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINACAK"

Somali Başbakanı Hayri, ülkede son zamanlarda Türk vatandaşlarını hedef alan saldırılara ilişkin, "Somali hükümeti, Türk vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi alacak" dedi.

20 KİŞİ YARALANMIŞTI

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde, Afgoye-Mogadişu yolunun yapımını üstlenen bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine iki gün önce bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, saldırıda 3 kişi ölmüş, 6'sı Türk vatandaşı 20 kişi yaralanmıştı.