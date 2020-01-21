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Türk sağlık ekibi 'de! Terör saldırısında yaralananlar 'ye getiriliyor

'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine 18 Ocak'ta düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan 20 kişiden 9'u tedavi için 'ye getiriliyor.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 21.1.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 09:51 ABONE OL
Türk sağlık ekibi Somali'de! Terör saldırısında yaralananlar Türkiye'ye getiriliyor

Etimesgut Askeri Havalimanı'ndan gece 00.30'da kalkan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı, bu sabah saat 06.30'da Mogadişu Aden Adde Uluslararası Havalimanı'na indi.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nden (UMKE) 9 kişiyi Mogadişu'ya taşıyan uçağı havalimanında 'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Aşır Eraslan, Devlet Bakanı Abdulkadir Şeyhali İbrahim, Somali İnsani Yardım Bakanı Hamza Said Hamza ve diğer yetkililer karşıladı.

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Türk sağlık ekibi Somali'de! Terör saldırısında yaralananlar Türkiye'ye getiriliyor
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