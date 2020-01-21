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Son dakika: 'taki gösterilerde 6 gösterici öldü

'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde son 2 gün içinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 6 göstericinin hayatını kaybettiği belirtildi. Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı, yaptığı açıklamada, "Son 48 saat içerisinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 6 gösterici öldürüldü." dedi.

Giriş Tarihi: 21.1.2020 15:28 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 15:43 ABONE OL
Son dakika: Irak'taki gösterilerde 6 gösterici öldü

Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde son 2 gün içinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 6 göstericinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son 48 saat içerisinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 6 gösterici öldürüldü." dedi.

Bağdat'ta 4, Kerbela ve Basra'da ise 1'er göstericinin hayatını kaybettiğini aktaran Beyatlı, aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu onlarca kişinin ise yaralandığını aktardı.

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin içişlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

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Son dakika: Irak'taki gösterilerde 6 gösterici öldü
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