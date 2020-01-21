Trump için kritik duruşma bugün başlıyor! 24'er saat söz hakkı verildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılanmasına ilişkin temel usulleri kapsayan tasarıyı, senato çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell açıkladı. Tasarıya göre, savunma tarafı ile davacı tarafa iki güne yayılmış şekilde toplam 24'er saat süre verildi. Tarafların tezlerini sunmalarının ardından jüri görevi gören senatörler sorularını yöneltebilecekler.



Senatodaki yargı sürecine herhangi bir yeni tanık çağrılmayacak. Tasarının bugün toplanacak Senato Genel Kurulu'nda oylanması ve kabul edilmesi bekleniyor.

Beyaz Saray ise tasarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yapılan yazılı açıklamada, yargılamaya katılacak Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleri de duyuruldu.