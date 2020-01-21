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Trump için kritik duruşma bugün başlıyor! 24'er saat söz hakkı verildi

Başkanı 'a yönelik azil sürecinde 'daki duruşmalar bugün başlıyor. Davayla ilgili yargılama usulleri de açıklandı. Davacı ve savunma taraflarına tezlerini ortaya koymaları için 24'er saat söz hakkı verildi. ABD Başkanı Trump ise Senato'daki azil duruşmalarının ilk iki gününde Davos'ta olacak.

Giriş Tarihi: 21.1.2020 11:03 ABONE OL
Trump için kritik duruşma bugün başlıyor! 24'er saat söz hakkı verildi

Başkanı 'ın yargılanmasına ilişkin temel usulleri kapsayan tasarıyı, çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell açıkladı. Tasarıya göre, savunma tarafı ile davacı tarafa iki güne yayılmış şekilde toplam 24'er saat süre verildi. Tarafların tezlerini sunmalarının ardından jüri görevi gören senatörler sorularını yöneltebilecekler.

Senatodaki yargı sürecine herhangi bir yeni tanık çağrılmayacak. Tasarının bugün toplanacak Senato Genel Kurulu'nda oylanması ve kabul edilmesi bekleniyor.

Beyaz Saray ise tasarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yapılan yazılı açıklamada, yargılamaya katılacak Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleri de duyuruldu.

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Trump için kritik duruşma bugün başlıyor! 24'er saat söz hakkı verildi
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