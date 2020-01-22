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Almanya Başbakanı 'e çağrısı

Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu, 'e darbeci konusunda bir mektup gönderdi. Mektupta, Hafter'in 'da katlettiği sivillere vurgu yapılırken, halkın bu iç savaştan nasıl etkilendiği anlatıldı.

Giriş Tarihi: 22.1.2020 12:23 ABONE OL
Almanya Başbakanı Merkel'e Hafter çağrısı

İnsan hakları örgütü Hafter'in Libya'da yaptığı ihlalleri ve sivil halkın bundan nasıl etkilendiğini özetleyen bir mektubu Merkel'e gönderdi.

Libya'da yıllardır süren iç savaş en çok sivil halkı etkiliyor. Libya'da çözüm arayışları adına Berlin Konferansına ev sahipliği yapan Şansölye Merkel'e mektup gönderen İnsan hakları örgütünün temsilcileri Hafter'in ülkede yaptığı insanlık dışı muamelelere dikkat çekti.

HAFTER'İN SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBEDENLER HATIRLATILDI

Mektupta iç savaş sırasında binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve on binlerce Libyalının da vatanlarından olduğu ifade edildi. Ayrıca mektupta Hafter'in hava saldırıları sonucu hayatını kaybeden kadın ve çocuklar da hatırlatıldı.

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Almanya Başbakanı Merkel'e Hafter çağrısı
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