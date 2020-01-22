Ateşkese rağmen Esad bombalıyor

PINARI'NDA

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Suriye'nin İdlib ilinde ilan edilen ateşkese rağmen Esad rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın saldırıları sürüyor. Ateşkesin ilan edildiği 12 Ocak'tan bu yana yapılan saldırılarda 76 sivil hayatını kaybetti, 31 bin 500 kişi yerinden edildi.Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki yerleşimlerine dün düzenlediği saldırılarda ise 7'si çocuk toplam 12 sivil hayatını kaybetti. Suriye Müdahale Koordinatörlüğü'nün Anadolu Ajansı ile paylaştığı bilgilere göre, ateşkesin ilan edildiği 12 Ocak'tan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne Rusya 232, Esad rejimi 89 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 2 okul, 2 Sivil Savunma merkezi, bir toplanma merkezi olmak üzere 6 yaşam merkezi hedef alındı. Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) Başkanı Raid Salih, Esad rejiminin, İdlib'i boşaltarak ele geçirmeye çalıştığını belirterek, "İdlib'de uçakların yağdırdığı bombalarla ölenlerin sesini kimse duymuyor" dedi. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına en az 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda 1600'den fazla sivil can verdi.Geçici Hükümeti, Aralık 2019'da yayınladığı af kararında aldatılarak veya zor kullanılarak terör örgütlerinin saflarına katılan ve elini kana bulamayan kişilere, silahlarını bırakıp emniyet güçlerine müracaat etmeleri çağrısında bulundu. Bu kapsamda söz konusu çağrıya olumlu yanıt veren ve adlî süreçleri tamamlanan 44 kişi serbest bırakıldı. Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa ve Suriye Milli Ordusu Genelkurmay Başkanı Selim İdris'in katılımıyla Rasulayn'da düzenlenen törenle bırakılan kişiler, evlerine dönmenin sevincini yaşadı. Hasan Yusuf, "Zorla askere aldılar. Barış Pınarı Harekâtı başlayınca teslim oldum" dedi.Terörörgütü YPG/ PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda işgal ettiği Haseke ilinde onlarca Kürt ve Arap genci, zorla silah altına almak için alıkoydu. Örgüt, işgal ettiği bölgelerde kaçırdığı veya alıkoyduğu gençleri, kendi saflarında savaştırmak için sözde eğitim kamplarına gönderiyor. Barış Pınarı Harekatı öncesi "seferberlik" ilan eden YPG/ PKK, harekatın başlamasıyla zorla silah altına alma uygulamasındaki yaş sınırını 39'dan 44'e çıkarmıştı.