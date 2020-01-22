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faciasında son durum ne? Avustralya’da bir tarafta , diğer yanda fırtına ve dolu!

’daki aylardır yaşanan yangınlar neticesinde 20 milyonun üzerindeki arazi kül olurken, 1 milyara yakın hayvan ve onlarca insan hayatını kaybetti. Bir kıtanın yok oluşuna tanıklık ettiğimiz Avusturalya’daki yangınların ardından ülkeyi kum fırtınası, dolu ve sel felaketi vurdu. Peki, Avustralya’da son durum ne? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 22.1.2020 18:10 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 18:10 ABONE OL
Avustralya faciasında son durum ne? Avustralya’da bir tarafta yangın, diğer yanda fırtına ve dolu!

'da Ekim ayından beri süregelen faciası nedeniyle çok sayıda insan hayatını kaybederken, 1 milyara yakın hayvan da öldü. Yangın faciası doğaya büyük zarar verirken, şimdide şiddetli yağış ve kum fırtınalı baş göstermeye başladı. Peki, Avustralya'daki yangında son durum ne? İşte yanıtı…

AVUSTRALYA'DA SON DURUM NE? BİR TARAFTA YANGIN, DİĞER YANDA FIRTINA VE DOLU

Avustralya'nın çeşitli bölgelerinde uzun süre devam eden yangınlardan sonra bu sefer şiddetli yağış ve kum fırtınaları ile mücadele ediyor.

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Avustralya faciasında son durum ne? Avustralya’da bir tarafta yangın, diğer yanda fırtına ve dolu!
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