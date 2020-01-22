Avustralya faciasında son durum ne? Avustralya’da bir tarafta yangın, diğer yanda fırtına ve dolu!

Avustralya'da Ekim ayından beri süregelen yangın faciası nedeniyle çok sayıda insan hayatını kaybederken, 1 milyara yakın hayvan da öldü. Yangın faciası doğaya büyük zarar verirken, şimdide şiddetli yağış ve kum fırtınalı baş göstermeye başladı. Peki, Avustralya'daki yangında son durum ne? İşte yanıtı…

AVUSTRALYA'DA SON DURUM NE? BİR TARAFTA YANGIN, DİĞER YANDA FIRTINA VE DOLU

Avustralya'nın çeşitli bölgelerinde uzun süre devam eden yangınlardan sonra bu sefer şiddetli yağış ve kum fırtınaları ile mücadele ediyor.