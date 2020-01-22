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Canlı yayında gaz çıkardı! Ünlü sunucu sosyal medyayı salladı

Canlı yayınların ne kadar zor olduğu bilinir. Bu yayınlar her an her şeye gebedir. Bu seferki olay sosyal medyayı salladı! Amerikalı ünlü bir sunucu canlı yayında yellendi. O anlar milyonların ekranda olduğu sırada yaşanınca da kullanıcılarının diline düşmeden edemedi. Wendy Show adlı programı ile reyting rekorları kıran Amerikalı televizyon sunucusu Wendy Williams canlı yayında gaz çıkardı. Yaşadığı talihsizliğe rağmen programa devam eden ünlü sunucu, sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 22.1.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 11:42 ABONE OL
Canlı yayında gaz çıkardı! Ünlü sunucu sosyal medyayı salladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal medyada günün konusu Wendy Williams oldu!

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Canlı yayında gaz çıkardı! Ünlü sunucu sosyal medyayı salladı
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