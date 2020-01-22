Çin’de gizemli virüs salgını

Çin'in Wuhan kentinde başlayıp ülkenin büyük kentlerine yayılan virüs kaynaklı bir salgın dünyayı da korkutuyor. Bir tür zatürreye yol açan virüs, son olarak 89 yaşındaki bir erkeğin ölümüne neden oldu. Böylece Aralık'tan bu yana Çinliler'in 'gizemli hastalık' dediği virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı. Yapılan resmi açıklamalarda şu ana kadar 198'i virüsün ilk ortaya çıktığı Wuhan kentinde olmak üzere toplam 291 kişiye teşhis konulduğu ifade ediliyor. Ancak viral hastalık uzmanları teşhis konulmamış hasta sayısının 2 bine yakın olabileceği uyarısı yapıyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Guangdong'da iki kişinin virüsü başka hastalardan kaptığını duyurdu. Daha önce virüsün sadece hayvandan insana bulaştığı sanılıyordu. Virüs ilk olarak Aralık'ta 11 milyon kişinin yaşadığı Wuhan kentinde ortaya çıkmıştı.25 Ocak'taki Çin yeni yılı kutlamaları nedeniyle ülkede tatil trafiğinin de artması virüsün daha da yayılması endişesini beraberinde getiriyor. Çin dışında Tayland'da iki, Japonya ve Güney Kore'de de birer kişinin virüse yakalandığı tespit edildi. Bu kişilerin kısa süre önce Wuhan'ı ziyaret ettikleri ortaya çıktı. Avustralyalı sağlık yetkilileri, Çin'deki virüs salgınıyla ilgili ülkede havalimanı taramalarının artırılacağı bilgisini paylaştı. 16 sağlık çalışanın da virüs nedeniyle karantinaya alındığı Wuhan'da 44 hastanın durumunun ağır olduğu belirtildi. Bu arada virüs ABD'ye de sıçradı. Çin ziyaretinin ardından Washington'da tedavi altına alınan bir kişide koronavirüsün tespit edildiği ileri sürüldü.Akciğerlerde tahribata yol açan Corona virüsü kaynaklı son salgın akıllara 2002- 2003 arasında Çin'de ortaya çıkan, dünyada 8422 kişiye bulaşan ve 800 kişinin ölümüne yol açan SARS salgınını getirdi. Hong Konglu uzmanlar, son tespit edilen virüsün genetik yapısının SARS ile yüzde 80 örtüştüğünü duyurdu.Çin'de virüsün ortaya çıktığı Wuhan kentinden kalkan uçaklarda yolculara kabinde sağlık taraması yapılıyor. Öte yandan Türkiye de Çin'den gelen yolcu uçakları ve kargo araçlarının yakın takibe alınacağını açıkladı.SABAH

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