Çin'de ortaya çıkan corona virüs, ABD'ye de sıçradı

Yetkililer, 15 Ocak'ta Çin'den dönen ve Washington'da yaşadığı belirtilen adamın Seattle kentinin dışında yer alan bir hastaneye yatırıldığını ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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30'lu yaşlarda olduğu ifade edilen adamın geçtiğimiz hafta corona virüse benzer semptomlar göstermeye başladığında sağlık yetkililerine başvurduğu belirtildi. ABD genelinde en az 3 havalimanının Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya gibi ülkelerden gelen yolcuların hastalık belirtileri için taramadan geçirildiği bildirildi.

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Öte yandan 2019-nCoV adı verilen ve Japonya, Güney Kore, Tayland, Tayvan'da görülen virüsün, Çin'de 9 kişinin ölümüne neden olmuştu.