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'de ortaya çıkan virüs, 'ye de sıçradı

Dünyayı sarsan virüs ile ilgili haber bu kez Amerika'dan geldi. 'de ilk virüs vakasının kaydedildiği duyurulurken, hastaneye yatırılan adamın durumunun iyi olduğu belirtildi. 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren corona virüsü ABD'ye de sıçradı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk koronavirüs vakasının kaydedildiği duyuruldu.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 22.1.2020 21:45 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 22:16 ABONE OL
Çin'de ortaya çıkan corona virüs, ABD'ye de sıçradı

Yetkililer, 15 Ocak'ta Çin'den dönen ve Washington'da yaşadığı belirtilen adamın Seattle kentinin dışında yer alan bir hastaneye yatırıldığını ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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30'lu yaşlarda olduğu ifade edilen adamın geçtiğimiz hafta corona virüse benzer semptomlar göstermeye başladığında sağlık yetkililerine başvurduğu belirtildi. ABD genelinde en az 3 havalimanının Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya gibi ülkelerden gelen yolcuların hastalık belirtileri için taramadan geçirildiği bildirildi.

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Öte yandan 2019-nCoV adı verilen ve Japonya, Güney Kore, Tayland, Tayvan'da görülen virüsün, Çin'de 9 kişinin ölümüne neden olmuştu.

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Çin'de ortaya çıkan corona virüs, ABD'ye de sıçradı
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