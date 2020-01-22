Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail işlediği suçları örtbas etmek için Holokost’u kullanıyor

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yarın Batı Kudüs'te düzenlenecek 5. Dünya Holokost Forumu'na katılacak dünya liderlerine "Holokost" uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, İsrail'in Holokost anma törenlerini işgal ve ihlal politikalarına malzeme olarak kullanmasına izin verilmemesi çağrısı yapılarak, "İsrail Yahudi soykırımı (Holokost) olaylarını Filistin halkına karşı işlediği suçları örtbas etmek ve Arap topraklarındaki işgalini sürdürmek için kullanıyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "işgal devleti" yönetim kadrosunun, yarın düzenlenecek Holokost Forumu'nu "gerçek yüzlerini örtmek için kullandığına" vurgu yapılan açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarını işgal altında tuttuğu, Filistin halkına yönelik işlediği suçların insanlığa karşı suç ve savaş suçları sayılabilecek derecede olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Filistin'in Yahudi soykırımını şiddetle kınadığına dikkat çekilirken, "Holokost'u önleyemeyen uluslararası toplumun, işgal altındaki Filistin halkının yaşadıklarına ciddiyetle çözüm bulması gerekir." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere 40'tan fazla dünya liderinin katılımıyla 5. Dünya Holokost Forumu, Yad Vashem Müzesi'nin iş birliğiyle 23 Ocak Perşembe günü düzenlenecek.

Almanya'da Adolf Hitler yönetimi, 1939-1945 döneminde Yahudiler başta olmak üzere Romanlar, Nazi aleyhtarı Almanlar, engelliler, savaş tutsakları, Lehler ve diğer Slavların da aralarında olduğu milyonlarca kişiyi sistematik olarak katletmişti. II. Dünya Savaşı sırasında soykırıma kurban giden Yahudi sayısının 6 milyon olduğu belirtiliyor.

İngilizlerin işgal ettiği tarihi Filistin topraklarından çekildiği 1947'den bir yıl sonra bu topraklar üzerinde kuruluşunu ilan eden İsrail, yaklaşık bir milyon Filistinliyi zorunlu sistematik göçe tabi tutmuş, 1967'de Filistin topraklarının geri kalan kısmı olan Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü ve Suriye'ye ait Golan Tepeleri ile Mısır'ın Sina Yarımadası'nı işgal etmişti.

İsrail, 1979'da Mısır ile yapılan Camp David Barış Anlaşması sonrası Sina Yarımadası'ndan çekilse de Golan Tepeleri ile Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ten çekilmemiş, 1980'de çıkardığı yasa ile Kudüs'ü doğusu ve batısıyla birleşik "ebedi" başkent ilan etmişti.