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Macron, polisi ile tartıştı! İsrail polisine kızan Macron, onları kiliseden kovdu

Beşinci 'na katılmak üzere 'e gelen Emmanuel Macron, 'teki 'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında İsrail polisi ile tartıştı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 22.1.2020 19:38 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 19:39 ABONE OL
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail polisi ile tartıştı! İsrail polisine kızan Macron, onları kiliseden kovdu

Beşinci Dünya Holokost/Soykırımı Forumu'na katılmak üzere İsrail'e gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kudüs'teki Saint Anne Kilisesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında İsrail polisi ile tartıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Batı Kudüs'te 5. Dünya Holokost/Soykırımı Forumu'na katılmak üzere İsrail'e geldi. Ziyaret kapsamında Macron, Kudüs'teki Saint Anne Kilisesi'ni ziyaret etti. İsrail polisi de ziyareti sırasında Macron'a eşlik etti. İsrail polisinin kiliseye girmesini kabul etmeyen Macron, İsrail polisi ile tartışmaya girdi. İsrail polisine kızan Macron, onları kiliseden kovdu.

Fransa'dan polis faşizmine destek

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail polisi ile tartıştı! İsrail polisine kızan Macron, onları kiliseden kovdu
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