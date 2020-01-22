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Hafter milisleri ateşkes ihlallerini sürdürüyor

Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
Hafter milisleri ateşkes ihlallerini sürdürüyor
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri olan darbeci Halife Hafter'e bağlı milisler, Berlin Konferansı'nın ardından başkent Trablus'un güneyindeki farklı cephelerde gerçekleştirdikleri havan atışlarıyla ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Libyalı tarafların 19 Ocak'ta Berlin Konferansı'nda sahadaki ateşkese bağlı kalınacağı vaadinde bulunmalarına rağmen, Trablus'ta dün yine patlama sesleri duyuldu.

'ABLUKA FELAKET OLUR'
Libya'da uluslararası toplum tarafından tanınan yönetimin başbakanı Fayez El Sarrac ise Halife Hafter'a bağlı güçlerin petrol sahalarına ablukayı kaldırması konusunda baskı olmazsa, Libya'nın felaket bir durumla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.
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Hafter milisleri ateşkes ihlallerini sürdürüyor
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