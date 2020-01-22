Meksika'da 2019'da 35 binden fazla cinayet işlendi

Resmi verilere göre, geçen yıl ülke genelinde işlenen cinayetler 2018'e göre yüzde 2,7 arttı.

Buna göre bir yılda 35 bin 588 kişi öldürüldü.

Artış oranlarının 2016'da yüzde 27, 2017'de 28 ve 2018'de yüzde 17 olması nedeniyle her ne kadar ülkede cinayetler fazla olsa da yıllık artış hızının son iki yılda önceki yıllara göre azaldığının görüldüğü belirtildi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise ülkedeki suç ve şiddetin karşılaştığı en büyük zorluklar olduğunu kabul ettiğini fakat ülkenin ana sorununun yolsuzluk olduğunu belirtti.

"Beyaz yakalı suçluların" Meksika'ya, cinayetlerin çoğundan sorumlu olan uyuşturucu kartellerinden daha fazla zarar verdiğini ifade eden Lopez Obrador, "Meksika'ya en büyük zararın beyaz yakalı suçlular tarafından verildiğini düşünüyorum." dedi.

Lopez Obrador, "beyaz yakalı suçlarla" mücadeleye, uyuşturucu kartellerine karşı verilen mücadeleyle neredeyse aynı ağırlığı verdiklerini dile getirdi.

MEKSİKA'DA 2006'DAN BU YANA 60 BİNDEN FAZLA KİŞİ KAYBOLMUŞTU

Ülkede kayıpları arama çalışmalarını koordine eden Ulusal Arama Komisyonu Başkanı Karla Quintana, bu ayın başında yaptığı açıklamada, 2006'da uyuşturucuya karşı açılan savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında 61 bin 637 kişinin kaybolduğunu bildirmişti.

Quintana, sadece 2019'da kaybolup bulunamayan kişi sayısının 5 binden fazla olduğunu ve 2006'dan bu yana ülkede 3 bin 631 gizli mezar tespit edildiğini kaydetmişti.

Ülkedeki cinayet ve kayıpların önemli bölümünün uyuşturucu kartelleri ve organize suç gruplarıyla bağlantısı bulunduğu bilinse de güvenlik güçlerinin de kayıplardan ve ölümlerden sorumlu olduğu savunuluyor.

300 BİNDEN FAZLA CAN KAYBI

Meksika'da 2006'da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun sürdürdüğü agresif mücadeleyle içinden çıkılmaz hale gelen şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300 bini aştığı, 340 bini aşkın Meksikalının da yerlerinden edildiği belirtilmişti.

Kartellerin birbirleriyle çatışmalarının veya devletin verdiği mücadelenin ne kadarlık bölümünü oluşturduğu belirtilmese de bu can kayıplarının çok büyük bölümünün kartel şiddetiyle bağlantılı olduğu biliniyor.

Ülkede, 2018'de önemli bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bine yakın cinayet işlendiği kaydedilmişti.