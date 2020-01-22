Trump, azil sürecinin ülkesi için çok kötü olduğu görüşünü taşıyor

ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki azil sürecinin ülkesi için çok kötü olduğu görüşünü taşıdığını söyledi.

Trump'ın 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'na katıldığı İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlediği basın toplantısına, Senatodaki ilk azil duruşması damgasını vurdu.

Duruşmaya ilişkin sorulara hukuk ekibinin süreci iyi yönettiği yanıtını veren Trump, hakkındaki iddialar için "uydurma, cadı avı" ifadelerini yineledi ve "Bunun ülkemiz için çok kötü olduğunu düşünüyorum." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı, azil duruşması sırasında savcıymış gibi hareket ettiklerini söylediği Senato'nun Demokrat üyelerinin "karşısına oturup yozlaşmış yüzlerine " bakmış olmayı arzu ettiğini ve Beyaz Saray'ın görüşme dökümlerini yayınlamasıyla Demokratların azil soruşturmasıyla ilgili "büyük bir olay" savının çürüdüğünü savundu.

Trump, Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğünü vekaleten yürüten Mick Mulvane'nin Senato'da ifade vermesini istediğini ancak bu konudaki kararı Senato'ya bıraktığını kaydetti.

- Ticaret anlaşmalarına övgü

Toplantıda ABD'nin kendi yönetimi sırasındaki ekonomik kazanımlarına işaret eden Trump, Çin ile imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasını ve ABD Senatosunun onayladığı ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nı (USMCA) buna örnek verdi. ABD Başkanı, Avrupa Birliği (AB) ile de benzer bir anlaşmayı yapmak istediklerini vurguladı.

- Seyahat yasağı genişletiliyor

ABD'nin, dava konusu olan seyahat yasağına yakında birkaç ülkeyi daha dahil edeceğini, bunu ülkesini korumak için yaptığını açıklayan Trump, iklim aktivisti Greta Thunberg hakkında bir soruya da Thunberg'in, su ve hava kirliliği düşük seviyelerde çıkan ABD'ye değil atmosfere zararlı gazlar salan diğer bölgelere odaklanması gerektiği yanıtını verdi.

ABD Başkanı Trump, göreve gelmesini takip eden günlerde bazı Müslüman ülke vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getiren kararname yayımlamıştı.

- ABD askerlerinin beyin sarsıntısı geçirmesi için "çok ciddi birşey olmadığı" yorumu

Trump, İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine karşılık Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu olduğu üslere düzenlediği saldırıda beyin sarsıntısı geçiren askerlere ilişkin "çok ciddi bir şey olmadığını söyleyebileceği" yorumunu yaptı.

Daha önce bölgede "çok ciddi şekilde yaralanmış" kişiler gördüğünü ifade eden Trump, "Bunları, gördüklerimle kıyaslayınca çok ciddi sakatlıklar olarak değerlendirmiyorum." ifadesini kullandı.

ABD'nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlediği füze saldırısında, beyin sarsıntısı belirtileri gösteren 11 askerin Almanya ve Kuveyt'teki askeri sağlık merkezlerine sevk edildiğini açıklamıştı.

- Trump'a yönelik azil süreci

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki bulunmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım'da kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.

Trump'ın yargılandığı Senato'da dün başlayan ilk azil duruşması yaklaşık 13 saat sürmüştü.