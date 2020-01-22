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Trump'ın azil soruşturması başladı: Demokratların yeni delil talepleri reddedildi

Trump’ın "ABD’nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle azledilmesine yönelik Senato’da yargılanması süreci bugün başladı.

Giriş Tarihi: 22.1.2020 11:24 ABONE OL
Trump'ın azil soruşturması başladı: Demokratların yeni delil talepleri reddedildi

Trump'ın "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle azledilmesine yönelik Senato'da yargılanması süreci bugün başladı.

Trump'ın senatoda yargılanma süreci başladı

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'da yargılanmasına ilişkin temel usulleri ortaya koyan tasarıyı açıkladı.

Senato bugünden itibaren günlük 12'şer saat görev yapacak ve her iki tarafa argümanlarını senatörler önünde ortaya koymaları için iki gün verilecek. Tarafların savunmaları sonrası "jüri" görevi gören senatörler, davacı ve savunma taraflarına sorularını yöneltecek.

100 sandalyeli ABD Senatosu'nda Trump'ın Cumhuriyetçiler'i 53 sandalye ile çoğunluğa sahip.

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Trump'ın azil soruşturması başladı: Demokratların yeni delil talepleri reddedildi
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