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Yaralı Türkler yurda getirildi

Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
Yaralı Türkler yurda getirildi
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine 18 Ocak'ta düzenlenen bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'ni (UMKE) Mogadişu'ya taşıyan uçağı havalimanında Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Aşır Eraslan, Somali Devlet Bakanı Abdulkadir Şeyhali İbrahim ve Somali İnsani Yardım Bakanı Hamza Said Hamza karşıladı. Uçak, dün Ankara'ya ulaştı. Yaralıları karşılayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla uçak Somali'ye gitti. 17 hastanın 10'u Türkiye'de. 4'ü Türk vatandaşı, 6 hasta ise Somali vatandaşı. Vatandaşlarımızdan bir tanesinin durumu ciddiyetini koruyor, diğer üç hastamızın durumunun daha iyi olduğunu söyleyebilirim" dedi.
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Yaralı Türkler yurda getirildi
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