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Almanya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Cumhurbaşkanı ’ın davetine icabetle, 24 Ocak 2020 tarihinde Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Giriş Tarihi: 23.1.2020 15:29 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 15:44 ABONE OL
Almanya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!

Almanya Başbakanı Merkel, Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 24 Ocak 2020 tarihinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecektir." denildi.

GÜNDEMDEKİ KONULAR!

Yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

Almanya'nın Temmuz ayı itibariyle başlayacak Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konuları, görüşmelerin gündeminde ağırlıklı olarak yer alacaktır.

İkili ilişkilerin yanısıra, Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir.

Ziyaret kapsamında, Türk-Alman Üniversitesi'nin yeni eğitim ve sosyal tesis binalarının resmi açılışının Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Şansölyenin teşrifleriyle gerçekleştirilmesi de planlanmaktadır.

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Almanya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!
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