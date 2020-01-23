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’da söndürme uçağı düştü: 3 ölü

’da orman yangınlarına müdahale etmek üzere kalkış yapan söndürme uçağı, Yeni ’deki Snowy Mountains sıradağlarının bulunduğu bölgede düştü. 3 Amerikalı itfaiyeci hayatını kaybetti.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 23.1.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 11:01 ABONE OL
Avustralya’da yangın söndürme uçağı düştü: 3 ölü

Avustralya'da orman yangınları sürüyor. Yeni Güney Galler eyaletindeki Snowy Mountains sıradağlarındaki yangınlara müdahale etmek üzere Richmond bölgesinden havalanan C-130 Hercules tipi yangın söndürme uçağı düştü. Uçağın bağlı olduğu ABD merkezli Coulson Havacılık şirketinden yapılan açıklamada, "Snowy Monaro bölgesinde çalışmalarını sürdüren Lockheed C-130 tipi N134CG kuyruk numaralı yangın söndürme uçağıyla irtibat kaybedilmiştir. 3 itfaiye personelinin hayatını kaybettiğini üzülerek bildiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Avustralya’da yangın söndürme uçağı düştü: 3 ölü
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