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'ta Trump-Greta Thunberg atışması

'de hakkındaki azil davasının başladığı gün soluğu 'ta alan Trump, kürsüden, dinleyiciler arasındaki 17 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'i hedef aldı.

Giriş Tarihi: 23.1.2020 10:39 ABONE OL
Davos'ta Trump-Greta Thunberg atışması

Başkan Trump, Greta Thunberg ve diğer iklim aktivistlerine gönderme yaparak "Kıyamet kehanetlerini reddetmeliyiz. Zaman kötümser olma değil iyimser olma zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Trump'ın ABD'nin katılacağını açıkladığı Dünya Ekonomik Forumu'nun '1 trilyon ağaç dikme' girişimi için 'yeterli değil' diyen Thunberg, 'hemen şimdi fosil yakıtlara yatırımların sona erdirilmesi' çağrısı yaptı.

Greta konuşmasında, "Merak ediyorum onları bile bile başlarına açtığınız iklim kaosuyla cebelleşmeye terk etmeniz ve başarısız olmanızın nedeni olarak çocuklarınıza ne söyleyeceksiniz? Ekonomi için o kadar olumsuz olacak gibi gözüküyordu ki, gelecekteki yaşam koşullarını güvenceye almak fikrinden hiç denemeden vazgeçtik? Böyle mi diyeceksiniz?

Evimiz hala yanıyor. Sizin atıllığınız her saat alevleri körüklüyor. Biz ise size diyoruz ki, çocuklarınızı her şeyden çok seviyorsanız harekete geçin." ifadelerini kullandı.

Siyaset ve iş alemi liderlerini 'sürekli boş sözler vermekle' suçlayan Thunberg, Trump'ın sözlerine gödnermede bulunarak "Diyorsunuz ki, sizi yüzüstü bırakmayacağız, bu kadar karamsar olmayın. Ve sonra, sessizlik."

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Davos'ta Trump-Greta Thunberg atışması
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